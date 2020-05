F1: “Grande hipótese” da Fórmula 1 correr em Miami

Miami parece continuar nos planos da Fórmula 1 para receber um Grande Prémio em 2022. O promotor por detrás da entrada do Circuito das Américas e da Cidade do México, Tavo Hellmund, disse ao AutoWeek que as chances são grandes de se correr no parque de estacionamento do Hard Rock Stadium. “As chances são muito