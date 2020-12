George Russell foi confirmado como substituto de Lewis Hamilton na segunda corrida do Bahrein e possivelmente, caso o campeão do mundo continue indisponível, também para a corrida de Abu Dhabi que se realiza logo no fim de semana seguinte. É claro que esta é uma boa oportunidade de mostrar o que pode fazer com um carro ganhador. Não é apenas com uma corrida que se pode esperar pódios ou triunfos do jovem inglês, mas a sua prestação aos comandos do W11 podem ser determinantes para a sua carreira a curto prazo: “Em primeiro lugar, quero agradecer a todos na Williams por me permitirem ter esta oportunidade. Posso estar a usar um fato de competição diferente este fim-de-semana, mas sou piloto da Williams e vou aplaudir a minha equipa a cada passo. Vejo isto como uma grande oportunidade para aprender com os melhores da grelha e quero voltar como um piloto melhor, com ainda mais energia e experiência para ajudar a levar a Williams mais para cima na grelha. Um grande obrigado também à Mercedes por depositar a sua confiança em mim”.