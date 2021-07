F1, FIA e Mercedes condenam "abusos racistas" a Lewis Hamilton

A Fórmula 1, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e a equipa da Mercedes condenaram hoje, em comunicado conjunto, "os muitos abusos racistas nas redes sociais" ao britânico Lewis Hamilton, vencedor no domingo do Grande Prémio da Grã-Bretanha.