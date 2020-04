A nova regra da FIA (deixou de ser necessária a unanimidade entre as equipas para alterar o regulamento) poderá ter sido pensada para impedir que a Ferrari impeça o teto orçamental de descer ainda mais. Foi hoje incluída uma cláusula de salvaguarda no código desportivo da FIA, e a leitura que a quase totalidade dos observadores está a fazer é simples: Impedir a Ferrari de levar a sua avante. A desaceleração económica da Fórmula 1 no meio desta pandemia global de coronavírus está a fazer co quem algumas equipas pretendam uma redução bem mais significativa do limite máximo de custos para o próximo ano, anteriormente acordado em 150 milhões de dólares. No entanto, a Ferrari opõe-se a qualquer redução adicional, argumentando que outro corte levaria a despedimentos em Maranello, mas as equipas mais pequenas da F1, com a McLaren à cabeça, têm vindo a debater-se face à posição inflexível da Scuderia, numa altura de crise extrema para o desporto.