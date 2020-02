F1: Ferrari começou com o pé esquerdo A Ferrari iniciou a época de 2020 de forma bem diferente do que há um ano. Por esta altura, no ano passado os monolugares italianos deslumbravam em pista, eram a equipa a abater e todos os dados indicavam que chegariam a Melbourne na frente. Não foi assim! Tudo mudou em Melbourne com a Mercedes a desporto AutoSport desporto/f1-ferrari-comecou-com-o-pe-esquerdo_5e52aad0f0a7d51282a65ed8





A Ferrari iniciou a época de 2020 de forma bem diferente do que há um ano. Por esta altura, no ano passado os monolugares italianos deslumbravam em pista, eram a equipa a abater e todos os dados indicavam que chegariam a Melbourne na frente. Não foi assim! Tudo mudou em Melbourne com a Mercedes a vencer e a convencer. Este ano, começou tudo ao contrário, com a Mercedes bem segura na frente do pelotão e a dar excelentes sinais de forma em praticamente todos os capítulos.

Com o CEO da marca, Louis Camillieri, em Barcelona, a equipa nem sequer parece ser a quarta força do plantel, com Mattia Binotto a admitir que não está otimista. De qualquer forma, convém saber que a Ferrari alterou a forma de abordar estes testes face ao passado, e acredita-se que estão a rodar com um motor abaixo das suas potencialidades, o que desde logo permite explicar a má posição na tabela de tempos. Ninguém acredita que Sebastian Vettel e Charles Leclerc são 15º e 17º da grelha pois não?

Curiosamente, nota-se que o carro curva melhor do que o ano passado, o que significa que o SF1000 pode ter mais apoio aerodinâmico que o seu antecessor. Resta saber a causa da lentidão em reta, algo que estava longe de suceder o ano passado. Há muito trabalho pela frente entre quarta-e sexta feita próximas, mas para a Ferrari, das duas, uma: Ou começou com o pé esquerdo, ou está a “enganar a malta”