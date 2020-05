Quando tudo estava a postos para o arranque do Mundial de F1 de 2020 na Austrália, em Melbourne, muito se falava do acordo entre a FIA e a Ferrari, suspeitando-se que a Scuderia poderia não ter um motor tão forte em 2020, já que em teoria não iria beneficiar do que ‘descobriu’, mas nessa altura a pandemia e o cancelamento do Grande Prémio colocou uma pedra sobre o assunto, pois o foco mudou por completo.



Meses depois, ficou a saber-se que a Ferrari pretende aparecer na Áustria em julho com um motor com mais 20 cavalos-vapor de potência.

A fábrica da Ferrari em Maranello esteve fechada muito tempo devido à pandemia, mas na passada semana a equipa italiana voltou oficialmente ao trabalho: “Com três turnos por dia, a Ferrari espera dar passos com o motor”, escreve a La Gazzetta dello Sport.



“Seria uma boa vantagem se a última versão do motor já pudesse estrear-se na Áustria pois em teoria, os desenvolvimentos nas próximas semanas devem render cerca de 20 cv de potência.”, lê-se no famoso jornal desportivo italiano, que alega ser a chave para o aumento de potência será uma “nova cabeça de cilindro que otimiza melhor a mistura de combustível e oxigénio.

A La Gazzetta dello Sport acrescenta ainda que também será dada prioridade às mudanças de software e à aerodinâmica revista, especialmente um nariz mais estreito e novas entradas de ar.