Fernando Alonso já rodou com o monolugar de 2020 da Renault no “dia de filmagens” de ontem em Barcelona. No final, confessou que o carro “ainda me supera”. A pilotagem do espanhol ainda não está afinada – estranho seria se estivesse, mas a confiança de Alonso está como sempre esteve, nos píncaros. “Tudo soube bem. Não consegui maximizar o desempenho do carro porque ainda não estou no ritmo, mas estou feliz com o dia” começou por dizer o espanhol que pilotou pela última vez um monolugar de Fórmula 1 em abril do ano passado. Depois disso, correu em Le Mans, na Indy 500 e no Dakar. Contudo, admite que precisa de tempo para recuperar a sua aptidão física para a F1: “O pescoço está bem depois de 100 km, mas amanhã devo saber mais, talvez tenha algumas dores. Quanto ao carro, está obviamente a superar-me, neste momento, porque não consigo ainda extrair-lhe o máximo. Voltar à velocidade da F1 não é fácil. Ainda assim, o F1 é um pouco mais fácil do que os três carros que já conduzi este ano, porque é o que tenho feito toda a minha vida. Agora, faltam um pouco os pontos de travagem, a rapidez com que as curvas chegam, o desempenho da travagem, o desempenho da velocidade em curva, muitas coisas a que preciso de me voltar a habituar novamente”, disse.