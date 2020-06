A Fórmula 1 não vai avançar com o seu plano inicial de fazer corridas de qualificação com a grelha invertida, que resultaria na grelha de partida para a corrida principal, revelou o Diretor Executivo da F1, Chase Carey. Mas novas ideias serão para discutir…

Tendo em conta que a temporada já está em curso, quaisquer alterações aos regulamentos para 2020, como por exemplo o formato de fim de semana de corridas, requerem a aprovação unânime de todas as equipas. Há anos que se discutem mudanças, com um maior foco nas últimas semanas, dada a oportunidade única que a realização de corridas sucessivas no mesmo circuito oferecia aos responsáveis pelas regras. Mas a ideia não irá avante: “Tivemos uma ideia, que foi divulgada, sobre uma grelha invertida (ndr, corrida com grelha invertida no sábado para determinar a grelha para domingo) com a qual nem todas as equipas se sentiram confortáveis. Fazer mudanças neste curto período de tempo requer unanimidade de apoio. Estamos a mudar quase em tempo real dentro da época, mas queremos continuar a olhar para as ideias.



Queremos ter a certeza de que não coisas mal pensadas. A F1 é uma grande disciplina, com grande história, grandes heróis, grandes estrelas, pilotos incrivelmente talentosos e não só, por isso queremos respeitar tudo, mas até certo ponto, pois isso não significa que não pretendamos olhar para maneiras de fazer algumas mudanças. Até certo ponto, esta temporada sendo única, dá um pouco mais de oportunidade de tentar algo, que eu não acho que faríamos, se não pensássemos que era uma boa possibilidade de acrescentar algo às corridas. Acho que sempre queremos nos desafiar e ver se há outras coisas que podemos fazer para melhorar a F1″.