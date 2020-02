F1, Coronavírus: GP do Vietname em risco As questões decorrentes do impacto do coronavírus estão a causar cada vez mais danos na sociedade em geral, e como seria de esperar, também no automobilismo. Sendo uma atividade que movimenta muitos milhares de pessoas em viagens por todo o mundo, todos os envolvidos no desporto motorizado estão em potencial maior risco que o resto desporto AutoSport desporto/f1-coronavirus-gp-do-vietname-em-risco_5e5623ef5002c3127d47d261





As questões decorrentes do impacto do coronavírus estão a causar cada vez mais danos na sociedade em geral, e como seria de esperar, também no automobilismo. Sendo uma atividade que movimenta muitos milhares de pessoas em viagens por todo o mundo, todos os envolvidos no desporto motorizado estão em potencial maior risco que o resto da população e neste contexto depois de várias anulações de provas na China, não deve demorar muito a que decisões semelhantes sejam tomadas noutras áreas, num caso que pode até terminar com o cancelamento dos Jogos Olímpicos do Japão e o Europeu de Futebol.

Depois do GP da China de F1 ter sido ‘adiado’ sine die, agora é a vez do Grande Prémio do Vietname ficar em risco.

Em Itália as coisas também não andam fáceis. Ambos os países, como se sabe, têm corridas de Fórmula 1, este último, muitas outras de diversas competições internacionais. No Vietname já estão a impedir a entrada no país de pessoas vindas da Coreia do Sul, Japão, Irão e Itália, embora haja exceções que envolvem uma quarentena de duas semanas e isto vai impactar no GP do Vietname, previsto para Hanói, pois a Ferrari e a AlphaTauri têm imensos colaboradores oriundos de Itália, sendo que a Honda tem, naturalmente, japoneses.

Vamos ver como tudo evolui, mas esta medida do governo vietnamita vai ter consequências por parte da FIA, pois são três equipas diretamente afetadas.