F1/Coronavírus: Austrália 'bane' italianos…





A Austrália acabou de decretar a proibição de entrada de cidadãos italianos no seu país, devido ao surto de coronavírus, significando isto que a partir da publicação desta proibição, todos os italianos serão barrados à entrada do país. Esta manhã, o primeiro-ministro Scott Morrison anunciou a interdição de todos os residentes não australianos viajarem de Itália, depois dos casos de coronavírus terem aumentado para mais de 10.000 nesse país, e já com 631 mortes.

Recorde-se que a equipa Ferrari está baseada perto do centro do surto de coronavírus em Maranello, no norte da Itália, mas os seus elementos, bem como os da Alpha Tauri e Pirelli, chegaram à Austrália no domingo e na segunda-feira, dois dias antes da proibição de viagem ser implementada.

Caso estes elementos tivessem sido impedidos ou se isso ainda vier a acontecer, a corrida não se realiza, pois como já foi dito, ou começa com todos… ou não começa! Recorde-se ainda que o governo vitoriano paga cerca de 60 milhões de dólares para sediar a corrida e o primeiro-ministro vitoriano Daniel Andrews já disse que não há planos para cancelar o evento. A segunda corrida, no Bahrein, que recebe o seu Grande Prémio a 22 de março vai realizar-se à porta fechada.