F1: Christian Horner cauteloso em relação à Ferrari Christian Horner, diretor da Red Bull, desconfia da Ferrari. O britânico acredita que é insensato subestimar o rendimento da Scuderia. A Ferrari esteve abaixo da Red Bull e da Mercedes nos testes de Barcelona. Embora tenha aumentado o apoio aerodinâmico e a velocidade em curva, a equipa de Maranello parece estar com problemas em diminuir desporto AutoSport desporto/f1-christian-horner-cauteloso-em-relacao-a_5e5e50e055217a1752f8dce5





Christian Horner, diretor da Red Bull, desconfia da Ferrari. O britânico acredita que é insensato subestimar o rendimento da Scuderia.

A Ferrari esteve abaixo da Red Bull e da Mercedes nos testes de Barcelona. Embora tenha aumentado o apoio aerodinâmico e a velocidade em curva, a equipa de Maranello parece estar com problemas em diminuir o maior arrasto criado este ano e por isso o carro parece estar mais lento em relação à concorrência. Mas Horner desconfia da Ferrari:

“Esse é o perigo nos testes de pré-temporada, tentar tirar muitas conclusões. A Ferrari pareceu discreta no último teste, mas eles estão a começar a aumentar o ritmo e acho que seria insensato subestimá-los em Melbourne. A Mercedes é a seis vezes campeã do mundo e é a favorita. Pareceram fortes em Barcelona e idealmente queremos que os problemas aconteçam nos testes, então os testes de inverno às vezes podem ser um pouco enganadores, mas acho que serão as mesmas equipas a lutar pelo topo este ano . ”