F1, Charles Leclerc: " Lewis Hamilton é mais completo do que eu" Charles Leclerc falou sobre a possível rivalidade com Lewis Hamilton. O jovem piloto da Scuderia pretende roubar o título ao britânico, mas reconheceu a qualidade de Hamilton. Leclerc admite que o piloto da Mercedes é mais completo, graças à sua experiência: "Ele é certamente muito mais experiente do que eu. Ele está na Fórmula 1





Leclerc admite que o piloto da Mercedes é mais completo, graças à sua experiência:

“Ele é certamente muito mais experiente do que eu. Ele está na Fórmula 1 desde 2007, enquanto eu só estou aqui desde 2018. Hamilton é mais completo do que eu. Tenho de aprender a gerir melhor os pneus na corrida. Lewis é fenomenal nisso.”

Apesar de reconhecer a valia de Hamilton, Leclerc concordou com Max Verstappen num ponto:

“Max está certo – ninguém é imbatível. Nem mesmo o Lewis, que obviamente é um grande campeão, ”

Quanto à relação com Sebastian Vettel, Leclerc admitiu que de momento é boa e não se importaria que o alemão continuasse como colega de equipa depois de 2020:

“Eu me sinto muito bem com o Seb”, disse ele. “Acredito que encontramos o equilíbrio certo no nosso relacionamento. São decisões que pertencem à Ferrari que eu respeitarei. Na minha idade, ainda posso aprender muito com diferentes colegas de equipa ”