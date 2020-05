Apesar ter sido decidido manter tudo como está nos monolugares de Fórmula 1 devido à crise causada pela pandemia de coronavírus a F1 está a planear algumas pequena alterações técnicas para 2021. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport revelou que na sequência de uma reunião por vídeo conferência do grupo de trabalho técnico da F1, serão aplicadas, a partir de 2021, alterações destinadas a reduzir o apoio aerodinâmico dos monolugares e consequentemente as forças exercidas sobre os pneus.

Como se sabe, o ano de 2021 tinha sido previsto como o primeiro da nova regulamentação técnica, mas esta foi adiada até 2022 devido à crise provocada pela pandemia e por isso foi tomada esta decisão que tem como fundamento ajudar a Pirelli, cujos pneus de 2019 já foi decidido serem mantidos para 2020. O relatório refere que as alterações aos monolugares de 2020 para 2021 envolverão o piso e as asas, sem comprometer a filosofia de base do congelamento técnico, ou seja as alterações são mínimas e dessa forma a Pirelli não terá tanto ‘stress’ no seus pneus: “Não estávamos a planear utilizar (as rodas de 13 polegadas) durante um período de tempo tão longo”, disse o chefe da Pirelli, Mario Isola, à rádio italiana Radiobox.

Como se percebe, só há ainda dados dos testes de Barcelona, não houve corridas até aqui e por isso Mario Isola entende que irá ser necessário algum desenvolvimento dos pneus atuais para 2021: “Para fazer este tipo de avaliação precisamos da ajuda das equipas, para nos fornecer simulações que nos permitam compreender quais são os desempenhos esperados para o final de 2021. Permitir-nos-á compreender se temos de fazer um pequeno desenvolvimento ou se podemos utilizar os pneus atuais, talvez aumentando a pressão ou limitando um pouco mais a câmara de ar”, concluiu Isola.