F1, Andreas Seidl: “Este é um aviso final…” A McLaren tem estado na linha da frente para diminuir o limite orçamental, de forma a tornar a F1 mais sustentável. Andreas Seidl lançou avisos. Para os responsáveis da equipa de Woking a crise que se avizinha é um aviso para ao Grande Circo, aviso que deve ser respeitado: “A crise em que estamos agora desporto AutoSport desporto/f1-andreas-seidl-este-e-um-aviso-final_5e9841dec4a46b09fdc5f6f2





A McLaren tem estado na linha da frente para diminuir o limite orçamental, de forma a tornar a F1 mais sustentável. Andreas Seidl lançou avisos.

Para os responsáveis da equipa de Woking a crise que se avizinha é um aviso para ao Grande Circo, aviso que deve ser respeitado:

“A crise em que estamos agora é um aviso final para um desporto que antes não era saudável, que não era sustentável, e que agora chegou a um ponto em que precisamos de mudanças drásticas”, disse Seidl.

“Para nós, o mais importante é dar o próximo grande passo no limite do orçamento, porque achamos que é importante, devido às perdas financeiras que enfrentaremos este ano, com a magnitude desconhecida, porque até agora não sabemos quando podemos voltar a correr.“

“É uma medida importante, combinada com todas as outras medidas, como manter grande parte dos componentes do carro congelados, para sobreviver este ano. Também é importante para os nossos acionistas, para lhes mostrar que as perdas que tivermos este ano poderão ser compensadas nos próximos anos”.

Seidl afirmou que, após as numerosas reuniões entre as equipas, a FIA e a Fórmula 1, “não vê sinais de que a Fórmula 1 não existirá no próximo ano”.

“O maior risco que vejo é que perderemos equipas se não tomarmos ações decisivas agora. É muito importante que implementemos todas essas ações que discutimos nas semanas anteriores, como o congelamento dos carros, a extensão da paralisação, para garantir que tenhamos o máximo de poupança de dinheiro neste ano, para todas as equipas.”

“É muito importante ter um limite orçamental mais baixo para garantir que tenhamos um impacto positivo para todos que participarem na Fórmula 1 no futuro, para que possamos fazer parte de um desporto saudável e sustentável do lado financeiro”.

Seidl não escondeu também a preocupação, se a F1 não tiver qualquer corrida este ano:

“Sabemos que vamos perder muito dinheiro com algumas corridas que não acontecerão”, disse ele. “É claro que há um cenário pessimista em que não temos corridas este ano, o que causará um grande impacto financeiro.”

“Não apenas para nós, mas para todas as equipas no pitlane, a situação atual já é um problema sério, porque sabemos que perderemos receita e como todos sabemos que grande parte do financiamento das equipas de Fórmula 1 vem das receitas.“

“Para nós, McLaren, estamos a adotar todas as medidas que consideramos necessárias para superar esta crise. Temos de esperar e ver quais serão as consequências”.