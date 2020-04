A Fórmula 1 em 2020 já viu dois Grandes Prémios cancelados e sete adiados. De momento, a temporada está mais perto de poder começar no Red Bull Ring, na Áustria, em julho.

Mas, com toda esta especulação sobre quando poderemos finalmente começar a época de 2020, não tem havido qualquer menção a um grupo de indivíduos, sem os quais não pode haver corridas: os Comissários Desportivos, que para além do tempo que dão, muitas vezes têm de pagar as suas viagens, as suas acomodações, entre muitas outras coisas.

Ao pitpass.com chegou a carta de um comissário onde se lê o seguinte: “Nestes tempos conturbados, é louvável que exista determinação em iniciar a temporada o mais rapidamente possível. Realizar um Grande Prémio à ‘porta fechada’ é uma grande iniciativa, mas o fornecimento e segurança das centenas de Comissários e funcionários voluntários não remunerados não pode ser considerada como um dado adquirido. Estes trabalhadores voluntários pagam os custos de viagem, de acomodação e financiam o seu próprio equipamento, pagando também pela sua comida durante os eventos. Após a pandemia, muitos deles podem encontrar-se desempregados. A natureza do seu trabalho nas pistas requer muito sacrifício pessoal e não vi qualquer menção à disponibilização de funcionários voluntários ou propostas para o seu bem-estar, para a realização de eventos à ‘porta fechada’ e, quando se trata da organização e da segurança dos circuitos, esta pode ser gravemente comprometida pela falta destes elementos. Isto deve ser considerado como uma parte essencial do planeamento global.”

Para se dar um exemplo de como os comissários e os trabalhadores voluntários são essenciais, para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2019, a British Motorsports Marshals Club disse que existiram cerca de mil voluntários presentes nessa corrida.

“Vi um gráfico que, no ano passado, o Grande Prémio da Grã-Bretanha teve à volta de 981 voluntários. Os comissários de pista, os voluntários que ajudam o público, as equipas de combate a incêndios, entre outras.” – disse o responsável pela comunicação, Dave Smithson.

Todos no mundo do desporto foram afetados, e no mundo dos motores, os comissários/ de pista são essenciais para a realização de corridas. Embora queiramos voltar a ver Fórmula 1, temos de, também, ter em conta estes homens e mulheres que asseguram a segurança nas pistas e não só.