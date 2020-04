F1: Ajuda à luta contra Covid-19 continua A F1 desde cedo se juntou à luta contra a Covid-19 e foram várias as equipas a trabalhar em soluções para ajudar no combate a esta doença. O Project Pitlane conta com sete equipas da F1 e tem como objetivo a idealização e fabricação de novos sistemas de ventilação para ajudar os infetados com Covid-19 desporto AutoSport desporto/f1-ajuda-a-luta-contra-covid-19-continua_5e964ee7864b8531bec71b63





A F1 desde cedo se juntou à luta contra a Covid-19 e foram várias as equipas a trabalhar em soluções para ajudar no combate a esta doença.

O Project Pitlane conta com sete equipas da F1 e tem como objetivo a idealização e fabricação de novos sistemas de ventilação para ajudar os infetados com Covid-19 que necessitem desse tipo de apoio.

Dois sistema criados pelas equipas, um ventilador e um sistema de apoio à respiração criado pela Mercedes já foram aprovados e começam agora a receber pedidos do governo britânico.

Já mais de dez mil unidades foram encomendadas e o processo de fabricação já teve início.

Um terceiro projeto, denominado BlueSky, consistia num ventilador portátil de baixo custo, que foi desenvolido pela Renault e pela Red Bull, inventado por Alastair Darwood, do Imperial College de Londres, foi deixado de lado para já porque o governo decidiu que o Sistema Saúde (NHS) do Reino Unido precisa de um ventilador próprio para as necessidades da pandemia atual da Covid-19.

O projeto foi desenvolvido em 3 semanas e os engenheiros trabalharam em média 18 horas por dia para concluir neste prazo o projeto que agora fica em suspenso até novas ordens. De Relembrar que o sistema de apoio à respiração criado pela Mercedes foi desenhado em 100 horas e a fábrica de Brixworth onde as unidades motrizes são feitas está dedicada a fabricação deste dispositivo médico. A Mercedes, depois de ter ajudado na criação de um sistema fundamental, está a agora a apostar na fabricação de viseiras de proteção para serem usadas em hospitais mais afetados, com o apoio da INEOS, parceiro da equipa de F1.