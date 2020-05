O diretor da pista de Silverstone, Stuart Pringle, confirmou à BBC Sport que a Fórmula 1 e Silverstone já chegaram a acordo para a realização de dois Grandes Prémios na pista britânica. Apesar disto, as coisas na Grã-Bretanha não estão fáceis, com a Fórmula 1 ainda à procura de uma excepção para os 14 dias de quarentena obrigatória neste país.

Stuart Pringle disse assim à BBC Sport: “Estou muito contente que Silverstone e a Fórmula 1 tenham chegado a acordo para termos duas corridas à ‘porta fechada’ neste verão. Apesar disto, as corridas ainda terão de ser aprovadas pelo governo, sendo que a nossa prioridade é a segurança de todos os envolvidos e estar em sintonia com as regulamentações da pandemia coronavírus (COVID-19).”

O governo britânico ainda não definiu quando é que a quarentena obrigatória entrará em vigor, dizendo apenas que será em breve. No caso da Fórmula 1, a coisa complica-se com sete das dez equipas sediadas nesse país e com os planos da temporada de 2020 a começar com dois Grandes Prémios na Áustria.