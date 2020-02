F1: A batalha pelo ‘segundo pelotão’ Partindo do princípio que as ‘três grandes’ vão manter semelhante competitividade, tal como sucedeu em 2019, a luta pelo quarto lugar, a melhor do ‘2º pelotão’, vai ser novamente muito interessante e este ano pelo que se está a ver com a Racing Point e a Alpha Tauri a ‘beberem’ muito mais conhecimento das ‘casas-mãe’, desporto AutoSport desporto/f1-a-batalha-pelo-segundo-pelotao_5e525de55002c3127d46735d





Partindo do princípio que as ‘três grandes’ vão manter semelhante competitividade, tal como sucedeu em 2019, a luta pelo quarto lugar, a melhor do ‘2º pelotão’, vai ser novamente muito interessante e este ano pelo que se está a ver com a Racing Point e a Alpha Tauri a ‘beberem’ muito mais conhecimento das ‘casas-mãe’, a questão pode tornar-se ainda mais interessante e competitiva.

É uma verdade de La Palisse que apenas uma equipa pode terminar em quarto no campeonato de construtores da Fórmula 1. Com a Mercedes, a Ferrari e a Red Bull Honda a parecer estarem um passo à frente, vamos ver quem está mais próximo do tão cobiçado título: ‘O melhor do segundo pelotão’.

A Racing Point tem as suas baterias fortemente apontadas ao quarto lugar. Chegou a Barcelona com um carro extremamente parecido ao Mercedes W10, que venceu campeonato em 2019. Depois de conseguir sair da situação financeira em que estava, através do investimento do consórcio liderado por Lawrence Stroll, 2019 provou ser um ano de recuperação.

A McLaren também estará na luta. Depois de alguns anos complicados com a Honda, a nova parceria com a Renault em 2019 deu frutos e terminaram em quarto no campeonato de construtores, batendo também a equipa oficial da Renault. Assim, querem fazer melhor do que a grande temporada da época passada.

A Renault está neste momento a baixar as expetativas, face a um ano de 2019 muito negativo. O objetivo continua a ser o quarto posto, e com os recursos mais que suficientes e dois pilotos que podem dar os resultados, terão uma tomada agressiva para ultrapassarem um ‘segundo pelotão’ muito competitivo.

A Alpha Tauri tem em mira o quinto posto no campeonato de construtores da Fórmula 1, de acordo com o seu diretor de equipa, Franz Tost. Será um excelente resultado e com a assistência da Red Bull certamente estarão na luta.

A Haas também procura entrar nesta luta. Depois de em 2018 ter sido quinto classificado no campeonato de construtores, 2019 foi um ano muito negativo. Se conseguirem resolver os problemas do ano passado, podem estar perfeitamente na luta.

A Alfa Romeo também vem de uma boa época. Foram eles que fizeram o melhor tempo do ‘segundo pelotão’ nesta primeira semana de testes em Barcelona, sendo que este ‘vale o que vale’.

Por fim, a Williams. Com um melhoramento significativo a 2019. Espera-se que esteja atrás, mas que pelo menos consiga alguns resultados melhores e consiga juntar-se ao pelotão.