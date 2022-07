Rochinha vai ficar ligado aos 'leões' até 2026, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

O extremo, de 27 anos, que terminou a sua formação no Benfica, depois de ter jogado também no Boavista, Feirense e FC Porto nos escalões jovens, alinhou na equipa B dos 'encarnados' na época 2014/15, sendo nessa temporada emprestado aos ingleses do Bolton.

Seguiu depois para os belgas do Standard Liège e, na época seguinte, em 2016/17, transferiu-se para o Boavista, clube onde permaneceu até meio de 2018/19, quando foi contratado pelo Vitória de Guimarães.

Rochinha, que terminava contrato com os vimaranenses no próximo ano, foi um elemento importante nas três épocas e meia em que esteve no clube, somando 122 jogos pelo Vitória Guimarães, com 19 golos e 17 assistências nas diferentes competições.

O jogador, que foi internacional pelas seleções de sub-19 e sub-17 de Portugal, esteve em 36 jogos dos minhotos na última época e apontou sete golos.

Rochinha é a quarta contratação do Sporting para a nova época, depois do defesa neerlandês Jeremiah St. Juste, do médio japonês Morita e do guarda-redes uruguaio Franco Israel.

