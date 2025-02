O atacante brasileiro, de 25 anos, marcou dois golos e realizou uma assistência em 23 jogos oficiais na presente época, 18 a titular, antes de deixar a equipa da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com a qual tinha contrato até 2026.

Contratado pelo Moreirense no verão de 2022, Madson Monteiro marcou quatro golos em 31 partidas na época 2022/23, em que os minhotos se sagraram campeões da II Liga portuguesa, e cinco golos em 27 desafios na temporada 2023/24, na qual os 'cónegos' asseguraram o sexto lugar na I Liga, com 55 pontos, o melhor pecúlio na sua história.

Em Portugal, o ala também representou o Estrela da Amadora, por empréstimo dos brasileiros do Corinthians, tendo contabilizado quatro golos e cinco assistências em 29 partidas durante a época 2021/22, quando os 'tricolores' disputavam a II Liga.

Madson Monteiro é o quarto jogador a deixar o 11.º classificado da I Liga no 'mercado de inverno', depois do lateral direito Fabiano, que rumou aos brasileiros do Ceará, do defesa central Carlos Ponck, que reforçou os israelitas do Hapoel Beer Sheva, e do extremo Gabrielzinho, agora jogador do Shanghai Port, da China.

