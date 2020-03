Extreme XL Lagares nos dias 2, 3 e 4 de Outubro Já existe nova data para a Extreme XL Lagares! desporto MotoSport desporto/extreme-xl-lagares-nos-dias-2-3-e-4-de_5e7652e279a1b71956b7f230





Será no primeiro fim-de-semana de Outubro que os melhores pilotos do World Enduro Super Series estarão na região do Porto para mais uma ronda deste campeonato mundial.

Marque na sua agenda… um evento a não perder!!!

(Foto: João da Franca)