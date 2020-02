Extreme XL Lagares: Inscrições quase esgotadas A três meses do arranque da sua 16.ª edição, a Porto Extreme XL Lagares tem já quase esgotadas as inscrições para competir com os melhores pilotos do mundo da modalidade. Nos dias 8, 9 e 10 de maio, a já mítica prova será, de novo, o palco da abertura do calendário do Campeonato do Mundo desporto MotoSport desporto/extreme-xl-lagares-inscricoes-quase-esgotadas_5e4c18869183311287a09a63





A três meses do arranque da sua 16.ª edição, a Porto Extreme XL Lagares tem já quase esgotadas as inscrições para competir com os melhores pilotos do mundo da modalidade.

Nos dias 8, 9 e 10 de maio, a já mítica prova será, de novo, o palco da abertura do calendário do Campeonato do Mundo WESS.

A novidade é o facto de neste ano a Extreme XL Lagares percorrer quatro cidades, uma vez que Vila Nova de Gaia se junta ao Porto, a Paredes e a Penafiel no itinerário de uma das mais entusiasmantes etapas do Hard Enduro mundial.

O programa vai iniciar-se a 8 de maio, em Gaia, com uma prova de Endurocross no Quartel da Serra do Pilar. No dia seguinte, sábado, a prova atravessa o rio e cumpre um dos seus momentos mais aguardados e espetaculares, com a realização do tradicional Prólogo na Ribeira do Porto, entre as 14 e as 19 horas.

A classificação do Prólogo determinará a ordem de partida para o último e decisivo dia da prova, a 10 de maio, uma etapa que levará os concorrentes às serras de Penafiel e Paredes, com final marcado para Lagares.

Entre os vários pilotos de mais de 20 nacionalidades que já confirmaram a sua presença na prova estão o atual Campeão do Mundo do WESS, Manuel Lettenbichler (KTM), Mário Roman (Sherco), vencedor da última edição da prova, e os britânicos Graham Jarvis (Husqvarna) e Jonny Walker (KTM).

Neste ano, o Mundial WESS vai ser disputado ao longo de oito provas, entre maio e outubro, com passagens por Portugal (Porto Extreme XL Lagares), França (Trefle Lozerien AMV), Áustria (Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble), Polónia (Red Bull 111 Megawatt), Roménia (Red Bull Romaniacs), Estados Unidos (Tennessee Knockout), Grã-Bretanha (Hawkstone Park Cross-Country) e Espanha (Hixpania Hard Enduro).

—

(Foto: João da Franca)