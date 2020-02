Extreme XL Lagares: Bilhetes para o 1.º dia já estão à venda Esta quinta-feira foram colocados à venda os bilhetes para o primeiro dia da Extreme XL Lagares, dia em que os pilotos realizarão uma prova de EnduroCross no Porto. desporto MotoSport desporto/extreme-xl-lagares-bilhetes-para-o-1-dia-ja_5e46657f84a13912995a2f06





Será no dia 8 de Maio e a corrida terá lugar no Quartel da Serra do Pilar. Nos restantes dois dias – 9 e 10 de Maio – a entrada é livre e por isso não é necessário bilhete para assistir.

Os bilhetes estão à venda na Ticketline ou nos balcões aderentes ( FNAC; WORTEN, etc) e têm um preço de 10€ para a Bancada, sendo que as crianças até aos 5 anos não pagam.

Para quem não quiser ficar na Bancada, pode adquirir o bilhete Peão por 5€ e as crianças até aos 9 anos não pagam.

Os bilhetes serão válidos durante todo o dia 8 de Maio entre as 09H00 e as 23H00.

A praticamente três meses da Extreme XL Lagares, já só existem 50 dos 400 lugares para pilotos que se queiram inscrever. O mesmo é dizer que a adesão está a ser, mais uma vez, enorme no ano em que a prova vai para a sua 16.ª edição.

Seja espectador ou piloto, não perca a oportunidade de fazer parte desta espetáculo único!

(Foto: João da Franca)