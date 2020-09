Depois do anúncio de ontem do cancelamento do World Enduro Super Series, soube-se hoje que foi anulada a edição de 2020 da Extreme XL Lagares.

Em comunicado, a equipa liderada por Paulo Moreira “Melícia” afirmou que “no a eguimento da suspensão do WESS, a Extreme XL Lagares decidiu cancelar a organização da etapa portuguesa com realização prevista para os dias 2, 3 e 4 de outubro.”

Nesta altura de pandemia “a Extreme XL Lagares procurou, até ao último momento, assegurar a realização da prova, contribuindo, assim, para que o WESS tivesse o número de provas suficientes para atribuição de um vencedor”.

No entanto, a organização adaptou-se “ao mesmo tempo à nova realidade para cumprir todas as normas de segurança e garantir, dentro do possível, a qualidade do evento que nos é reconhecida mundialmente.”

O comunicado conclui que “a Extreme XL Lagares decidiu cancelar a prova em Portugal, visto que, realizar uma corrida sem público e sem que a mesma pontue para uma competição, não vai de encontro aquilo que pretendemos para o nosso evento. Todos os pilotos inscritos serão contactados pela organização com mais informações. A Extreme XL Lagares agradece o apoio incondicional de todos. Até ao nosso reencontro, em 2021!”

Estaremos certamente cá no próximo ano para aplaudir os melhores pilotos do mundo de Extreme Enduro numa prova que é reconhecida internacionalmente como uma das melhores do calendário do WESS!

—

(Foto: João da Franca)