Os organizadores da Extreme E revelaram como será um fim de semana da competição elétrica, descrevendo-a como: ‘Guerra das Estrelas junta-se ao Rally Dakar’.

A série pretende inovar e enfatizar o foco na acção, nas corridas ‘roda a roda’ e nos pilotos/equipas que estarão ao volante do ODYSSEY 21.

As equipas terão de ter duplas mistas (masculino e feminino) e as corridas vão ter duas voltas, com cerca de 16km cada uma. Cada piloto deve completar uma volta.

A primeira qualificação envia quatro equipas para a meia-final, com as quatro últimas a ficarem na segunda meia-final, numa espécie de ‘morte súbita’. Esta segunda corrida-se denomina-se ‘Crazy Race’.

Três equipas da primeira meia-final passam, enquanto apenas o vencedor da ‘Crazy Race’ vai à final.

No percurso, também existe a introdução do Hyperdrive, que é uma adição de potência a quem fizer o salto mais longo.