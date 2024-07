Tal como tinham revelado estudos idênticos efetuado pelo FEELab, a expressão de cólera voltou a ser a mais frequente (7/10) durante as partidas do Europeu, quando faltam apenas disputar os encontros das meias-finais e a final.

A cólera também já tinha sido a emoção mais notada nos Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022, assim como nos Europeus de 2012, 2016 e 2020.

Depois desta, no Euro2024, as expressões faciais mais comuns foram a de alegria e de tristeza, mas o padrão diversificou-se entre dor, surpresa, desprezo, aversão e medo, com base na análise das imagens com recurso a tecnologia de reconhecimento automático e em tempo real.

O objetivo do estudo 'A neuropsicofisiologia da expressão facial da emoção: estudo de caso com jogadores no Campeonato da Europa de futebol de 2024', foi verificar a frequência e a intensidade da expressão facial em jogadores provenientes de países e grupos étnicos diferenciados em contexto de competição.

Os registos da seleção portuguesa, que foi eliminada no sábado nos quartos de final, ao perder com a França no desempate por grandes penalidades (após 0-0 no fim do prolongamento), não se desviam do padrão das restantes equipas.

