Portugal realizou hoje dois treinos para preparar o jogo de quinta-feira com a Bélgica, em Gondomar, com lotação esgotada, pelas 21:30, na terra natal do 'capitão', antes de voltar a defrontar os belgas no sábado, em Santo Tirso, pelas 20:00.

"Prepara-se este jogo como os outros todos, recorrendo ao exemplo do que é o Ricardinho. Em toda a sua carreira, foi um exemplo do que é treinar e competir nos limites, atingir objetivos e ganhar coisas. (...) Exigência máxima, estamos num patamar de excelência", notou o técnico campeão europeu e mundial.

Citado em comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Braz realçou uma preparação que correu "muito bem até aqui", com o grupo "em família" a acolher a possibilidade de três novos internacionais.

Miranda estreou-se nos convocados e Gonçalo Sobral e Neves já tinham sido chamados, mas ainda procuram o primeiro jogo, entrando num projeto de "cimentar as relações da equipa" e "construir para o futuro".

Com o passado de êxito para trás, é preciso "iniciar uma nova etapa", e estes jogos servirão já para "fazer o lançamento da próxima temporada" e preparar a qualificação para o próximo campeonato do mundo, "que será mais difícil".

