Paulo Alberto falou em exclusivo ao Offroad Moto sobre a sua recente conquista dos títulos brasileiros de Motocross nas. Lasses MX1 e Elite.

Após um longo interregno do campeonato, como é que enfrentaste as três últimas rondas em Apiaí?

“Senti-me bem durante todo o campeonato, mas sabia que estas três últimas provas do ano seriam decisivas, ainda para mais sem grande tempo de descanso entre elas.

Entrei para vencer nas duas primeiras corridas e acabámos por conseguir ganhar alguma margem no campeonato.

Na última ronda, sabia que não podia cometer erros, tentei rodar o mais tranquilo possível, assegurando o 2.º lugar nas duas mangas e garantindo assim os títulos”.

Chegaste à última manga do campeonato a necessitar de um 4.º lugar? Conta-nos como geriste essa pressão?

“Mesmo sabendo que o 4.º posto era suficiente, arranquei na frente determinado em ganhar. No entanto, na entrada de um rego muito fundo, perdi a frente a acabei por cair. Desci ao 6.º lugar mas mantive-me calmo pois sabia que ainda tinha tempo para recuperar. Passadas duas voltas já estava em 4.º, por isso percebi que estava bem rápido. Quando subi para 3.º e apanhei o Carlos Campano, optei por não arriscar e cruzámos a meta lado a lado.”

Como foi fazer três corridas no espaço de sete dias?

“Foi uma semana muito desgastante, com três corridas a 1.400 metros de altitude e com temperaturas muito elevadas. Mas tudo valeu a pena e a placa n.º 1 é nossa!

Estou muito feliz por conseguir alcançar o meu principal objectivo de 2020.

Trabalhei muito durante todo o ano à espera deste dia.“

A quem gostarias de agradecer?

“Tenho que agradecer a toda a minha equipa no Brasil que fez um trabalho fantástico mas também a todos os meus patrocinadores de Portugal que, mesmo com a pandemia, me deram todas as condições para me preparar da melhor forma para as corridas aqui no Brasil. Foi sem dúvida um ano complicado para todos mas estou muito feliz por esta conquista histórica.“

—

(Foto: Rodrigo Júnior)