Além de Sousa, foram também agraciados o austríaco Dominic Thiem, o 'gigante' croata Ivo Karlovic e o australiano John Millman, que, tal como o português, conquistaram torneios ATP durante a carreira e anunciaram este ano a retirada dos 'courts'.

"Eu era destemido. Quando era jovem, nunca pensei que iria alcançar o que acabei por conseguir. Foi um caminho longo, repleto de sacrifícios, não só para mim como para a minha família. Mas, neste processo, temos de acreditar em nós mesmos e em quem nos acompanha. Tive junto de mim pessoas muito importantes, que me ajudaram a alcançar o que alcancei", disse João Sousa durante a cerimónia.

Sousa, de 35 anos, terminou a carreira no início de abril, no Estoril Open, sendo desde o mês passado o diretor de comunicação dos jogadores masculinos do circuito mundial (ATP).

Depois de ter integrado o Player Council, enquanto jogador, o vimaranense tem agora novas funções ao serviço do ténis mundial, sendo responsável por coordenar reuniões de jogadores, comunicar as estratégias da ATP e apoiar o conselho de jogadores.

Reconhecido como o melhor tenista luso de sempre, João Sousa atingiu o 28.º lugar do ranking mundial em maio de 2016 e conquistou quatro títulos ATP ao longo da carreira.

