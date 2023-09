No campeonato transato, Otávio fez 27 jogos, 25 dos quais como titular pelos 'azuis e brancos', tendo apontado cinco golos e sete assistências, ele que foi uma figura de destaque no conjunto de Sérgio Conceição, apesar de ter falhado a revalidação do título.

Pelo FC Porto, onde chegou em 2014, conquistou nove títulos, onde se incluem três títulos nacionais, e, já naturalizado português, tornou-se presença assídua na seleção das 'quinas'.

O futebolista de 28 anos não esteve presente, por estar em estágio com a seleção, que defronta a Eslováquia na sexta-feira, mas deixou uma mensagem de agradecimento pelo galardão em formato de vídeo.

"É um grande orgulho receber o prémio de melhor jogador da Liga 2022/23, queria agradecer a todos os treinadores e 'capitães' pelo voto, com aqueles com quem partilho os relvados. Queria deixar também uma mensagem à Liga Portugal, ao FC Porto, todo o seu 'staff'. Fizeram de mim melhor jogador e melhor homem e, graças a isso, consegui este prémio", agradeceu.

A Liga Portugal Awards teve hoje a sua primeira edição na Alfandega do Porto, premiando as individualidades que se destacaram no futebol luso na época 2022/23.

