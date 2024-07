A estrear-se no Tour, o campeão mundial de contrarrelógio, de 24 anos, cumpriu os 25,3 quilómetros entre Nuits-Saint-Georges e Gevrey-Chambertin em 28.52 minutos, deixando Pogacar na segunda posição, a 12 segundos. O também esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) foi terceiro, a 34, e o português João Almeida (UAE Emirates) oitavo, a 57.

Na geral, o esloveno da UAE Emirates continua a liderar, agora com 33 segundos de vantagem sobre Evenepoel, com o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ainda em terceiro, mas a 01.15 minutos da camisola amarela. Almeida subiu a sexto, a 02.17 minutos do seu companheiro de equipa.

No sábado, a oitava etapa liga Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Eglises, no total de 183,4 quilómetros sem grandes dificuldades.

AMG // AMG

Lusa/Fim