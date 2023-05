O campeão do mundo de fundo e vencedor da Vuelta2022 percorreu os 19,6 quilómetros de contrarrelógio entre Fossacesia e Ortona em 21.18 minutos, deixando o 'especialista' italiano Filippo Ganna (INEOS), que nunca tinha perdido um 'crono' no Giro, na segunda posição, a 22 segundos. Almeida completou o 'pódio' da primeira etapa, a 29 segundos, com as diferenças registadas na meta a serem as mesmas da geral.

Evenepoel, de 23 anos, vai partir para a segunda etapa, uma ligação de 201 quilómetros entre Teramo e San Salvo, vestido de rosa, já com 43 segundos de vantagem sobre o outro grande candidato, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que hoje foi apenas sexto classificado.

