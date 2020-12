A fase final do Europeu2021, previsto para decorrer em setembro, contará com a presença de 24 seleções, sendo que Portugal irá disputar a qualificação com a Bielorrússia, Hungria e Noruega, integrado no grupo G, que terá um dos dois torneios em solo luso.

Apuram-se para o Europeu2021 os vencedores dos sete grupos de qualificação, que estavam previstos para decorrer no verão mas foram adiados devido à pandemia de covid-19 -- apenas o grupo D já encerrou com o triunfo da Letónia - e os cinco melhores segundos classificados.

Além dos anfitriões Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia, e da já apurada Letónia, estão qualificadas diretamente para a fase final, de acordo com a classificação da edição de 2019, as seleções da Sérvia, Eslovénia, França, Rússia, Itália, Ucrânia, Alemanha e Bélgica.

"Não poderíamos estar mais felizes com a escolha feita para as cidades-sede do Europeu do próximo ano", afirmou o presidente da CEV, Aleksandar Boricic, considerando-as "vibrantes e modernas" e em perfeita sintonia com o "espírito de inovação e dinamismo" que impulsiona a competição.

APS // NFO

Lusa/Fim