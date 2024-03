Dinkalem Ayele cumpriu os mais de 21 quilómetros da corrida em 01:00.36 horas, deixando para trás o queniano Dominic Kiptarus, segundo, com mais três segundos, e o alemão Amanal Petros, terceiro, a 20 segundos.

Já na prova feminina, Brigid Kosgei chegou isolada à meta na zona de Belém, em frente ao Centro Cultural de Belém, com o tempo de 1:05.51 horas. O pódio feminino ficou concluído com as etíopes Bosena Mulatie, segunda, com o tempo de 1:09.00 horas, e Tigist Menigstu, com mais 14 segundos do que a compatriota.

A Meia Maratona de Lisboa de 2024 contou com atletas de diversos países entre o pelotão de elite e mais de 30.000 inscritos nas várias provas que compuseram o fim de semana, entre os quais 10.000 estrangeiros.

