Os golos foram anotados por Paulo Moreira, aos 77 minutos, e Kikas, aos 86, e permitiram ao Estrela voltar aos triunfos três jogos depois, enquanto os insulares voltaram às derrotas, depois de vencerem na última ronda na receção ao Santa clara (2-0).

Com esta vitória, o Estrela da Amadora fecha a jornada fora da zona de descida, ocupando o 15.º lugar, com nove pontos, enquanto o Nacional é 16.º, em zona de play-off de manutenção, com oito pontos.

