Depois de três jogos consecutivos sem vencer para a Liga, o Estrela regressou hoje aos triunfos, mercê dos golos de Léo Jabá (52 minutos), Abascal (78), na própria baliza, e Kikas (84), tendo o Boavista, que somou o oitavo jogo sem vencer e quinta derrota seguida, ainda chegado a igualar por Martim Tavares, aos 75.

Com este triunfo, o Estrela sobe ao nono lugar, com 15 pontos, os mesmos do Boavista, que desce ao 10.º posto.

