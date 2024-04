A jogar em casa, o Moreirense adiantou-se no marcador com um golo de Castro, aos 26 minutos, e ampliou a vantagem aos 43, num autogolo de Bruno Brígido, com João Camacho, na marcação de um penálti, a rematar ao poste, com a bola a tabelar no guarda-redes antes de entrar na baliza.

Na segunda parte, o Estrela da Amadora reduziu por André Luiz, aos 54 minutos, e chegou ao empate aos 83, com um tento de Kikas, antes de a equipa ficar reduzida a 10 devido a expulsão de Mansur, aos 88.

Com este resultado, o Moreirense, que não vence há dois jogos, continua em sexto, com 43 pontos, enquanto o Estrela da Amadora, que vai em três jogos sem triunfos, é 15.º, com 27, mais um do que Portimonense, que é 16.º, posição de disputa do play-off de manutenção.

AJO // AJO

Lusa/fim