No estádio do Bessa, no Porto, um golo de Rodrigo Pinho nos descontos do primeiro tempo (45+2 minutos) garantiu o triunfo do Estrela da Amadora, que não vencia desde 23 de dezembro e há mais de um ano na condição de visitante, e deixou a equipa provisoriamente na 15.ª posição da tabela, com 20 pontos.

O Boavista, que esta semana foi autorizado pela FIFA a inscrever novos jogadores e substituiu o técnico Cristiano Bacci por Lito Vidigal, prolongou o jejum de vitórias, somando o 12.º jogo sem vencer, e a sétima derrota consecutiva, e mantêm o 18.º e último lugar da classificação, com 12 pontos, a uma semana da visita ao Benfica.

