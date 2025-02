Situado no 15.º posto, logo acima do lugar de play-off de manutenção, o Estrela falhou a oportunidade de ultrapassar os adversários diretos e de somar o segundo triunfo seguido, enquanto os açorianos, que vinham de uma derrota, falharam a possibilidade de se aproximarem dos lugares de topo.

Com este empate, o Estrela ocupa para já o 15.º lugar, com 21 pontos, mais dois do que o 16.º classificado, o AVS, que ainda hoje recebe o Sporting, enquanto o Santa Clara é quinto, com 39, a sete do quarto, o FC Porto, e com mais três do que o sexto, o Casa Pia.

