"É o primeiro 'match-point' que temos e a única forma de atingir os objetivos será a somar três pontos. Tem sido uma época de resiliência e superação em todos os momentos. Se não somos a equipa que utilizou mais jogadores, estaremos perto. Chegámos a esta fase determinante a dependermos só de nós. Vai ter de ser com espírito de família e com alma, todos juntos", frisou, em conferência de imprensa.

O conjunto 'tricolor' espera um Estádio José Gomes cheio para poder sentenciar o objetivo primordial da temporada, que José Faria considerou já poder ter sido mais cedo alcançado, perante um adversário direto na luta e a necessitar de um triunfo.

"Da nossa parte só tenho uma certeza: para atingirmos os objetivos, temos de ganhar o jogo. É a única possibilidade de, no final da partida, podermos atingir os objetivos. Foi uma semana normalíssima de trabalho, com bom espírito. Temos de assumir esta pressão, mas faz parte. Somos uns privilegiados por termos pressão, que é positiva e algo bom de sentir nestas alturas", reforçou o treinador 'estrelista'.

A duas jornadas do término do campeonato, o AVS operou uma mudança no cargo técnico, com a entrada de José Mota para o lugar que era de Rui Ferreira, mas José Faria não acredita em alterações profundas no estilo de jogo da formação avense.

"Não me parece que seja com poucos dias de treino que se possam mudar tantas dinâmicas. Inconscientemente os jogadores acabam por fazer o que fizeram o ano inteiro e são jogadores que conhecemos. Pode haver uma bola parada ou contexto tático diferente, mas não me parece que haja algum tipo de adaptação, não houve muito tempo para trabalhar. Vai ser um jogo extremamente difícil, contra uma boa equipa e um treinador muito habituado a estas andanças", expressou o treinador.

No entanto, a turma da Reboleira terá os seus 'trunfos', com José Faria a apelar ao facto de a ansiedade não poder ser um fator negativo na sua equipa para o jogo, no qual não poderá contar com Diogo Travassos e Alan Ruiz, de fora devido a castigo.

"Temos os nossos 'trunfos', a jogar em casa e com o apoio dos nossos adeptos, de sermos em casa uma equipa pressionante, dominadora e com uma energia extra e uma alma diferente. Tem de ser muito por aí, não podendo deixar que a ansiedade se apodere de nada. É o jogo mais fácil do ponto de vista da motivação", apontou.

O Estrela da Amadora, 15.º colocado, com 29 pontos, recebe o AVS, 17.º, com 24, no domingo, a partir das 15:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, na 33.ª ronda da I Liga de futebol, com a arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.

DYRP/MCZO // FIG

Lusa/Fim