O jovem defesa dos 'tricolores' marcou o único golo da partida aos 36 minutos, promovendo o regresso às vitórias do Estrela da Amadora, após a derrota na visita ao FC Porto (2-0).

Com este triunfo, o terceiro seguido em casa, onde não perde há seis jogos, o Estrela da Amadora subiu do 15.º para o 12.º lugar, com 15 pontos, menos um do que o Rio Ave, 11.º, que somou o terceiro jogo sem ganhar.

