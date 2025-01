"Encontrei um grupo forte, que treina com muita intensidade, predispôs-se para trabalhar, é sério e quer melhor. Estamos preparados para o jogo e não nos pode faltar intensidade. Temos de multiplicar esforços, competir e lutar por cada ação até ao fim", direcionou, em conferência de imprensa.

Apresentado na segunda-feira como sucessor de Vítor Bruno, Martín Anselmi dirigiu três treinos antes do embate com o campeão israelita, que vai decidir o futuro do FC Porto na Liga Europa e será disputado na capital da Sérvia devido à ação militar de Israel na Palestina.

"Foram dias intensos. Tivemos um primeiro dia de recuperação dos titulares, tentámos incorporar algumas matrizes ofensivas no segundo e dar hoje conceitos mais focados na parte defensiva. É pouco tempo, mas é o que temos. O primeiro objetivo é que se veja uma equipa competitiva, que tente jogar no meio-campo adversário, cuide da bola, recupere-a rápido quando não a tem e esteja sempre a pensar nos três pontos", definiu.

Obrigado a pontuar para continuar em prova, o FC Porto parte para a jornada decisiva na 25.ª posição da fase de liga, com oito pontos, logo abaixo das 16 vagas de entrada no play-off de acesso aos oitavos de final, destinado às equipas posicionadas do nono ao 24.º lugares, enquanto o Maccabi Telavive é 29.º, com seis pontos e ténues chances de qualificação.

"Temos de ser um pouco cuidadosos com a mensagem. É um jogo decisivo, mas estar a pensar nisso alheia-nos completamente de competir. Temos de estar focados no plano de jogo. Quanto melhor competirmos, mais próximo estaremos do resultado que queremos", admitiu.

Confiando nas capacidades individuais do plantel, Martín Anselmi explicou que o processo defensivo idealizado para o FC Porto "é mais controlável", pois "depende da concentração e de uma ordem", enquanto o lado atacante varia de acordo com a postura do adversário.

"Como equipa técnica, gostamos muito da fase ofensiva, trabalhamo-la imenso e damos várias soluções possíveis aos jogadores em função daquilo que acreditamos que o nosso oponente poderá fazer. Além disso, temos jogadores capazes de atacar a baliza contrária. Aos poucos, vamos incorporando a nossa filosofia, essência e modelo de jogo", analisou.

Envolvidos na primeira série de cinco jogos sem vencer nas diversas provas desde 2016/17, os 'dragões' vêm de um empate caseiro frente ao Santa Clara (1-1), numa partida da 19.ª jornada da I Liga em que o extremo brasileiro Galeno desperdiçou duas grandes penalidades, a última já em tempo de compensação.

"É futebol. Tudo pode acontecer. Evidentemente, ninguém gosta de falhar, mas estamos expostos a isso e somos profissionais. A partir daí, ao entender que temos de conviver com situações incómodas, o objetivo é estar cómodos nessa incomodidade. Encontrei o Galeno muito bem. Há que focar no presente e na ação seguinte. Não podemos controlar nem mudar o que aconteceu", comentou.

Ao lado de Anselmi, o guarda-redes e capitão Diogo Costa deu conta das "primeiras impressões muito boas" em relação ao novo treinador e da vontade coletiva em construir "coisas muito boas", a começar pela primeira vitória do FC Porto em 2025.

"Não posso dizer que não exista pressão, mas temos de estar preparados para lidar com ela. Queremos muito competir com o pensamento na vitória. Neste momento, precisamos de muita personalidade e carácter. A atitude tem de estar lá constantemente", salientou.

O FC Porto, 25.º classificado, com oito pontos, visita o Maccabi Telavive, 29.º, com seis, na quinta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio do Partizan, em Belgrado, na oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa sob arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.

