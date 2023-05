Com quatro internacionalizações pelos sub-15 e mais 17 nos sub-19, que até ajudou em março a acederem ao respetivo campeonato da Europa, o atleta, de 18 anos, é a maior novidade na lista inicial de 25 'eleitos' do selecionador Rui Jorge, que foi divulgada numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, mas ainda diminuirá para 23.

Nos convocados também surge o guarda-redes Francisco Meixedo, do FC Porto B, que nunca competiu no escalão de sub-21, mas já tinha sido chamado pela primeira vez em novembro de 2022, altura em que sofreu uma lesão prolongada no joelho esquerdo.

Rui Jorge promoveu igualmente os regressos dos defesas Bernardo Vital (Estoril Praia) e Tomás Tavares (Spartak Moscovo) - não era chamado há mais de um ano - e do médio José Carlos (Vitória de Guimarães), sendo que os minhotos são mesmo o emblema mais representado, ao cederem também o guarda-redes Celton Biai e o central André Amaro.

Com 12 jogadores a competirem em Portugal e 13 no estrangeiro, o elenco resgata três nomes do último Europeu de 'esperanças', em 2021, tais como Tomás Tavares, o médio Fábio Vieira (Arsenal) e o avançado Francisco Conceição (Ajax), que evoluíram até ao desaire tangencial na final com a tricampeã Alemanha (0-1), em Ljubljana, na Eslovénia.

Já o dianteiro Pedro Neto (Wolverhampton) é o único dos 25 convocados com passagem pela seleção principal portuguesa, que já representou por três vezes, entre 2020 e 2021.

Em relação à última convocatória, que englobou duas vitórias nos jogos particulares com Roménia (2-0) e Noruega (3-0), em março, ficaram ausentes Gonçalo Tabuaço (BSAD), Pedro Malheiro (Boavista), Tomás Esteves (Pisa) ou Dani Silva (Vitória de Guimarães).

Vencedor do Grupo 4 de qualificação, com 28 pontos em 30 possíveis, o conjunto de Rui Jorge vai estagiar entre 07 e 12 de junho na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde voltará aos treinos com a lista reduzida a 23 atletas a partir do dia 14, viajando no dia seguinte.

A 24.ª edição do campeonato da Europa de sub-21 vai ser disputada em três cidades da Geórgia e duas da Roménia, de 21 de junho a 08 de julho, com Portugal ainda em busca do seu primeiro êxito nesta categoria, após as derrotas nas finais de 1994, 2015 e 2021.

A equipa das 'quinas' cumprirá os três desafios do Grupo A na capital da Geórgia, Tbilisi, sempre às 20:00 locais (17:00 em Lisboa), defrontando os anfitriões, que se estreiam na prova (21 de junho), os Países Baixos, campeões em 2006 e 2007, (24) e a Bélgica (27).

Portugal precisa de terminar numa das duas primeiras posições da 'poule' para aceder à fase seguinte do Europeu de sub-21, que reúne 16 finalistas pela segunda vez seguida e cuja decisão está prevista para 08 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi, na Geórgia.

Em disputa vão estar ainda três vagas para os Jogos Olímpicos de Paris2024, das quais se excluem a França, apurada automaticamente como anfitriã, e a Inglaterra, inelegível.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), Francisco Meixedo (FC Porto B) e Samuel Soares (Benfica).

- Defesas: Alexandre Penetra (Famalicão), André Amaro (Vitória de Guimarães), Bernardo Vital (Estoril Praia), Leonardo Lelo (Casa Pia), Nuno Tavares (Marselha, Fra), Tomás Tavares (Spartak Moscovo, Rus) e Tomás Araújo (Gil Vicente).

- Médios: Afonso Sousa (Lech Poznan, Pol), David Costa (Lens, Fra), André Almeida (Valência, Esp), Fábio Vieira (Arsenal, Ing), João Neves (Benfica), José Carlos (Vitória de Guimarães), Paulo Bernardo (Paços de Ferreira), Samuel Costa (Almería, Esp), Tiago Dantas (PAOK, Gre) e Vasco Sousa (FC Porto B).

- Avançados: Fábio Silva (PSV Eindhoven, Ned), Francisco Conceição (Ajax, Ned), Henrique Araújo (Watford, Ing), Pedro Neto (Wolverhampton, Ing) e Vitinha (Marselha, Fra).

RYTF // AJO

Lusa/Fim