Depois de ter estado a vencer os bracarenses nos dois confrontos entre os dois conjuntos já realizados na presente temporada com golos nos períodos iniciais, tendo em Braga, pela primeira volta da Liga, sofrido uma reviravolta, e na final da Taça da Liga concedido a igualdade e depois perdido a disputa por grandes penalidades, os 'canarinhos' pretendem, desta feita na Amoreira, derrotar o adversário.

"Falta dar-lhe consistência. Vamos ter um adversário muito difícil, com excelentes intervenientes, e também vamos querer dar essa sequência. Fizemos, de facto, duas entradas muito boas [nas duas partidas anteriores frente ao SC Braga] e o jogo da final da Taça da Liga foi já de uma consistência bastante grande, mas também tivemos um maior período a defender porque também tínhamos estado a vencer e a verdade é que queremos que, naturalmente, o jogo seja mais dividido", desejou, em conferência de imprensa.

O emblema da Linha de Cascais não sofreu golos nas últimas três partidas, frente a Portimonense e FC Porto (vitórias por 1-0) e Casa Pia (0-0), mas Vasco Seabra não atribui diretamente esse facto à mudança operada na baliza, tendo feito regressar Marcelo Carné para esses três encontros.

"Quando na altura mudei do Marcelo para o Dani Figueira, tinha confiança total no Marcelo e na altura, disse a ele e a vocês [jornalistas] que não tinha que ver com falta de confiança, tinha que ver com o que é o trabalho do Dani, a confiança que tinha nele e o que sentia que as características dele poderiam trazer para a nossa equipa e esta mudança deveu-se exatamente à mesma coisa. O Dani é um trabalhador nato e confio muito nele", garantiu o técnico.

Vasco Seabra mostrou-se muito satisfeito pela sequência de jogos do Estoril Praia sem sofrer golos e reconheceu que o bom rendimento de todos os defesas centrais que tem à disposição no plantel lhe causa "dúvidas positivas".

O treinador do Estoril Praia garantiu ainda que João Marques, que já tem confirmada a transferência para o Sporting de Braga a partir do próximo verão, "está convocado" para o desafio deste sábado.

"Já dei publicamente os parabéns ao SC Braga pela contratação que fez. O João teve um período em que as coisas não lhe saíram tão bem, faz parte de todos os jogadores de todo o mundo, não é só o João Marques, mas é um jogador que está a lutar para nos ajudar, nos últimos dois jogos teve duas entradas muito boas a partir do banco e por isso está de regresso a competir e as decisões dele estão cada vez melhores. É um jogador com o qual contamos e que tenho a certeza de que irá ajudar-me muito", assinalou.

Entre as opções para o ataque, o Estoril Praia conta com João Marques, mas não contará com Rodrigo Gomes, que se encontra emprestado pelo Sporting de Braga aos 'canarinhos' e não poderá, por isso, dar o seu contributo neste jogo, com o treinador a admitir que Heriberto Tavares, que regressa após ter cumprido um jogo de castigo, é "uma das possibilidades" para entrar em sua substituição.

"O Heriberto é uma das possibilidades, o João Marques outra e o Fabrício outra. Por isso, estamos felizes por termos esta competitividade interna e, como já referi anteriormente, há muitos jogadores que têm muitos minutos durante toda a competição, temos uma percentagem altíssima de jogadores que, de há uns anos para cá, não tinham o número de minutos que este ano têm na I Liga connosco. É um fator muito importante", completou.

O Estoril Praia, 13.º classificado com 29 pontos, defronta o Sporting de Braga, quarto, com 56, no sábado, às 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

RBYR // AJO

Lusa/Fim.