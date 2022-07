"Informamos os nossos sócios e simpatizantes que a Estoril Praia SAD e o treinador Bruno Pinheiro chegaram a acordo para a cessação do contrato de trabalho do treinador. O treinador Bruno Pinheiro entendeu que o seu ciclo no Estoril Praia terminou, decisão que aceitamos e respeitamos, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se na nota.

O clube estorilista aproveita para "agradecer ao treinador Bruno Pinheiro e sua equipa técnica o excelente trabalho e compromisso demonstrado nas duas últimas épocas desportivas", enaltecendo ainda "a subida de divisão na época desportiva 2020/2021 e o positivo ano de regresso ao principal escalão do futebol português" e revelando que o novo treinador para a época desportiva 2022/2023 "será anunciado brevemente",

"Juntos pelo Mágico", pode ler-se no texto disponibilizado pelo Estoril Praia no seu site oficial e redes sociais, assinado por Ignacio Beristain, presidente da SAD do clube da Amoreira.

Bruno Pinheiro, de 45 anos, deixa assim o comando técnico dos 'canarinhos' de forma imediata, após ter alcançado um acordo com a administração do clube para rescindir o contrato de forma amigável.

O técnico tinha ainda um ano de ligação por cumprir e pôs termo a uma ligação que já durava há duas épocas, ambas coroadas de sucesso desportivo - em 2020/21, o Estoril Praia conquistou a II Liga de futebol e, em 21/22, alcançou o nono lugar no regresso à I Liga de futebol.

Antes de rumar ao comando técnico da equipa da Linha de Cascais, Bruno Pinheiro havia cumprido três experiências fora de Portugal, nomeadamente na Aspire Academy, no Qatar (2016), nas seleções de sub-19 e sub-20 do Qatar (entre 2017 e 2019) e como treinador adjunto do Eupen, da Bélgica, em 2019/2020.

