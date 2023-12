A equipa da linha, que vinha de uma vitória a meio da semana sobre o FC Porto para a Taça da Liga, depois de ter visto o Sporting de Braga interromper na última ronda - vitória por 3-1 - a série de dois triunfos seguidos, adiantou-se logo aos seis minutos, por Rodrigo Gomes, jogador que 'bisou', aos 61, enquanto Alejandro Marques (70) e Heriberto (90+2) sentenciaram o encontro, perante um Desportivo de Chaves que vinha moralizado com o triunfo frente ao Vizela, mas não conseguiu manter o bom momento.

Com esta vitória, o Estoril Praia sobe ao 12.º lugar, com 13 pontos, enquanto os flavienses fecham a jornada no último posto, com 10, em igualdade com Vizela (17.º) e Arouca (16.º), respetivamente.

