O experiente defesa de 32 anos notabilizou-se por um percurso composto por importantes títulos, nomeadamente ao serviço do FC Porto, pelo qual conquistou dois campeonatos e três supertaças de Portugal, e nos ingleses do Manchester City, pelos quais arrecadou um campeonato e duas taças da Liga de Inglaterra.

Mangala encontrava-se há mais de um ano sem competir, tendo a sua última experiência profissional tido lugar nos franceses do Saint-Étienne, pelos quais alcançou um golo em 15 jogos realizados no primeiro escalão gaulês.

Este acordo dá seguimento a uma aposta convicta do Estoril Praia no reforço do seu plantel, que já conta com seis reforços anunciados - além de Mangala, os 'canarinhos' já haviam apresentado os médios Alex Soares, Jordan Holsgrove e Rafik Guitane, e ainda os avançados Heriberto Tavares e Alejandro Marqués.

Cresce também o contingente francês no Estádio António Coimbra da Mota, que passa a integrar três elementos: os reforços Mangala e Rafik Guitane e ainda Titouan Thomas, que regressou de empréstimo aos neerlandeses do ADO Den Haag.

Eliaquim Mangala concretiza o regresso ao futebol português anos após ter representado, com sucesso, o FC Porto entre 2011 e 2014, procurando assim relançar a sua carreira num plantel estorilista que conhecerá mais aquisições nos próximos dias.

Depois de ter conseguido o acesso à fase de grupos da Taça da Liga, os comandados de Álvaro Pacheco preparam a jornada inaugural da I Liga portuguesa de futebol, em que irão deslocar-se a casa do Arouca, no domingo, pelas 20:30.

