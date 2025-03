Em Arouca, o guineense Morlaye Sylla inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 13 minutos, mas o Estoril Praia chegou ao empate aos 90+2, pelo venezuelano Alejandro Marqués, que tinha entrado na partida já na segunda parte.

Com este resultado, o Arouca, que vinha de um triunfo, está no 12.º lugar, com 29 pontos, enquanto o Estoril Praia, que não vence há três jogos, é oitavo, com 36.

