Estoril Praia e Sporting de Braga empatam a zero no fecho da jornada

O Sporting de Braga disse hoje praticamente 'adeus' à possibilidade de alcançar o Benfica no terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 0-0 no reduto do Estoril Praia, no jogo que fechou a 30.ª jornada.