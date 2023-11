A formação orientada por Vasco Seabra, que graças aos três pontos conseguidos na ronda passada frente ao FC Porto conseguiu sair do último lugar da classificação, terá pela frente um Casa Pia que não vence há cinco jogos.

O único encontro da jornada agendado para hoje, às 20:15, colocará frente a frente o 16.º classificado da I Liga, com sete pontos, e o 13.º, com 10, Estoril e Casa Pia, respetivamente.

A ronda prossegue no sábado, com quatro encontros, entre os quais a visita do FC Porto, terceiro classificado, a seis pontos do Sporting e a três do Benfica, ao Vitória de Guimarães, marcada para as 20:30.

A 11.ª jornada fecha no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo em que o Sporting defenderá a liderança da prova frente ao campeão nacional, o Benfica, segundo da classificação, numa altura em que as duas equipas lisboetas estão separadas por três pontos.

Programa da 11.ª jornada:

- Sexta-feira, 10 nov:

Estoril Praia - Casa Pia, 20:15

- Sábado, 11 nov:

Portimonense - Desportivo de Chaves, 15:30

Estrela da Amadora -- Moreirense, 18:00

Vizela - Famalicão, 18:00

Vitória de Guimarães - FC Porto, 20:30

- Domingo, 12 nov:

Boavista -- Farense, 15:30

Gil Vicente - Rio Ave, 15:30

Arouca - Sporting de Braga, 18:00

Benfica -- Sporting, 20:30

AO (RPC) // MO

Lusa/fim